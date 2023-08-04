Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Terapi Hilangkan Baby Blues Usai Melahirkan, Tasya Farasya: Belanja Online

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |23:30 WIB
Terapi Hilangkan <i>Baby</i> <i>Blues</i> Usai Melahirkan, Tasya Farasya: Belanja Online
Kiat Tasya Farasya hilangkan baby blues, (Foto: Instagram @tasyafarasya)
A
A
A

MASA-masa baru menjadi seorang ibu, ketika semua aspek kehidupan jadi berubah 180 derajat sambil harus tetap mengurus anak memang tak mudah. Wajar saja jika banyak ibu, yang terkena sindrom Baby Blues.

Tak melulu orang biasa, bahkan orang berkecukupan seperti selebgram cantik Tasya Farasya pun juga tak luput mengalami baby blues pasca melahirkan. Menyadari dirinya terkena baby blues, influencer bidang kecantikan tersebut langsung cari cara untuk membantu menghilangkan fase-fase suntuk dan sedih tersebut.

Ibu dua orang anak itu mengaku, ia berusaha menyingkirkan baby blues yang ia alami dengan sering berbelanja online di aneka e-commerce.

"Belanja online hiburan aku banget, jadi misalnya aku habis mengasihi gitu, baby baru tidur aku pasang white noise lalu aku buka belanja online, itu hiburan parah," cerita Tasya kala ditemui dalam acara pameran produk ibu dan anak Mums Festival dari Teman Bumil, baru-baru ini.

(Foto: Instagram @tasyafarasya) 

Tasya menambahkan momen asyik berbelanja online tersebut, ia jadikan sebagai sesi me time dirinya untuk menghilangkan rasa insecure dan baby blues usai melahirkan.

"Jadi belanja online tuh suatu healing moment aku banget. Pas paketnya datang, kayak 'baby, ini buat kamu'," serunya.

Halaman:
1 2
      
