7 Tips Hidup Sehat ala Rasulullah Dapat Diteladani, Perhatikan Apa yang Dimakan

TIPS hidup sehat ala Rasulullah dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diungkap oleh dr. Zaidul Akbar saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Helmi Yahya.

Hidup sehat yang dilakukan bukan sekedar makanan, juga prilaku yang menuju kebaikan.

Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk memberi tubuh makanan yang layak dan istirahat yang cukup. Beliau adalah sosok yang paling bugar karena semasa hidupnya beliau hanya dua kali mengalami sakit, yaitu saaat diracun oleh orang Yahudi dan saat menjelang akhir hidupnya.

7 Tips hidup sehat ala Rasulullah

1. Perhatikan apa yang dimakan

Surah Abasa ayat 24 menyebutkan فَلْيَنظُرِ الْإِنسٰنُ إِلَىٰ طَعَامِه yang artinya “maka hendaklah manusia itu memperhatikan makananya”. Hal ini bermaksud bahwa manusia harus berhati- hati dalam mengkonsumsi makanan karena dalam makanan mengandung bahan yang dapat membahayakan tubuh.

2. Mengontrol nafsu makan

Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya agar tidak makan secara berlebihan. makan berlebihan adalah tindakan yang dekat dengan kemudaratan dan jauh dari kebaikan. Sebab, sumber segala penyakit adalah memasukan segala makanan kedalam perut yang sudah penuh oleh makanan.

3. Tidur cukup 6-8 jam

Rasulullah SAW biasanya tidur sekitar pukul 21.00 atau selepas sholat Isya . kemudian bangun disepertiga malam. Menurut penelitian tenyata pukul 9 malam sampai 3 pagi adalah waktu tubuh mengalami metabolisme yang dapat berlangsung optimal bila tubuh dalam kondisi rileks atau kurang tidur.