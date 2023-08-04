5 Inspirasi Menu Diet Sehat Jungkook BTS, Mudah Ditiru Nih

INSPIRASI menu diet sehat Jungkook BTS perlu diketahui para penggemarnya. Ini bukan hanya sekedar diet biasa lho.

Diet memang sering kali dilakukan orang agar memiliki bentuk tubuh yang ideal. Hal itu berlaku pula bagi para artis seperti Jungkook BTS.

Menu diet sehat ala Jungkook BTS

1. Sarapan dengan omlete putih telur dan jus

Sebagai menu sarapan, Jungkook memilih omlete putih telur yang memiliki tekstur lembur dan rasa yang gurih. Omlete putih telur dapat mengurangi asupan lemak karena dimasak tanpa kuning telur.