HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Jago Main Sosial Media, Ada Gemini hingga Libra

Logan Chameron , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |15:00 WIB
5 Zodiak Jago Main Sosial Media, Ada Gemini hingga Libra
Zodiak jago bersosial media, (Foto: Freepik)
A
A
A

SOSIAL media di jaman sekarang sudah sangat berkembang dan menjadi ‘makanan’ sehari-hari. Mengingat sudah jadi kebutuhan dan makanan dalam aktivitas sehari-hari, tak heran ada sebagian orang yang sangat lihai alias jago dalam menggunakan sosial media.

Menariknya, jika ditarik dari karakter kepribadiannya, jago dalam bermain sosial media ini bisa sedikit banyak terlihat dari tanda zodiak yang dimiliki. Nah, tanda zodiak apa saja yang bisa berhasil menempatkan kemampuan uniknya ke dunia digital, termasuk sosial media? Dilansir dari Time of India, Sabtu (5/8/2023), berikut lima zodiak yang jago bersosial media.

1. Gemini: Para pemilik zodiak ini adalah komunikator alami dan orang yang sangat sosial, atau biasa disebut social butterfly. Para Gemini berkembang pesat di lingkungan media sosial yang serba cepat, tak takut berbagi pemikiran, ide, dan pendapat dengan orang lain.

Sebab, para Gemini memang senang berhubungan dengan orang lain, menjalin pertemanan baru, dan selalu mengikuti tren dan berita terbaru.

2. Leo: Suka jadi pusat perhatian dan diakui, jadi sosmed adalah teman terbaik para Leo. Para Leo senang menampilkan kreativitas, bakat, dan karisma dirinya untuk dikagumi dan dipuji dari para pengikutnya. Kehadiran para Leo sangat aktif di berbagai platform media sosial.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
