Viral Duta SO7 Asyik Tanding Voli Bareng Warga, Netizen: Seleb Merakyat

DUTA Sheila On 7 kembali mencuri perhatian netizen. Bukan lagi soal aksi panggungnya, melainkan karena keramahan dan kesederhanaan dari sosok vokalis band ternama asal Yogyakarta tersebut.

Kali ini, tengah ramai beredar video yang memperlihatkan Duta yang membaur dengan warga sekitar untuk tanding olahraga voli untuk acara lomba menyambut peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Lewat video yang diunggah akun Instagram @undercover.id Duta terlihat mengenakan seragam kaus jersey warna hijau, seragam dengan outfit rekan satu tim lainnya.

Video yang berdurasi singkat itu, sayangnya tak banyak memperlihatkan saat Duta unjuk gigi bermain voli. Hanya terlihat momen saat Duta duduk di pinggir lapangan menunggu giliran pergantian pemain dan saat dirinya akhirnya masuk ke lapangan dan melakukan pukulan serve.

Akun tersebut pun menuliskan keterangan, menyiratkan rasa kekaguman lantaran seorang selebriti papan atas seperti Duta mau ikut berkumpul bersama warga setempat.

"Duta saja ikut berkumpul, masa kamu engga," bunyi keterangan video yang sudah memperoleh lebih dari 13 ribu likes dari para netizen, dikutip Jumat (4/8/2023)