HOME WOMEN LIFE

Cara Sudut Pandang Berpikir Laki-Laki ala Dokter Aisah, Punya Perbedaan yang Unik

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:26 WIB
Cara Sudut Pandang Berpikir Laki-Laki ala Dokter Aisah, Punya Perbedaan yang Unik
Cara sudut pandang berpikir laki-laki dan perempuan tidak sama. (Foto: Freepik)
A
A
A

CARA sudut pandang berpikir laki-laki ala dr. Aisah menarik untuk disimak, sehingga tidak lagi ada kesalahan di antara pasangan. Salah satunya agar komunikasi yang terjalin bersama pasangan tetap baik.

Hal ini bahas saat dr. Aisah Dahlan bersama presenter kondang Helmi Yahya di kanal YouTube-nya. Menurutnya, cara pandang laki-laki dan perempuan memang berbeda.

 "Cara komunikasi perempuan bisa mencapai 20.000 kata dalam sehari, sedangkan laki-laki hanya 7.000 kata saja," kata dr. Aisah Dahlan, dikutip pada Jumat (4/8/2023).

Cara suduh pandang

Halaman:
1 2
      
