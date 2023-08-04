10 Bentuk Latihan Kebugaran Jasmani untuk Kesehatan dan Keterampilan, Nomor 4 Paling Mudah Dilakukan

BERAGAM 10 bentuk latihan kebugaran jasmani untuk kesehatan tubuh bisa dicoba. Hal ini bisa membuat tubuh seksi bahkan berotot bagi wanita maupun pria.

Untuk mendapatkannya, Anda tentunya harus melakukan aktivitas olahraga secara rutin. Salah satunya dengan melakukan latihan kebugaran jasmani yang bisa membentuk kekuatan, kecepatan, kelincaham, kelenturan, dan lain-lain.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (5/8/2023) berikut 10 bentuk latihan kebugaran jasmani untuk kesehatan dan keterampilan:

1. Latihan Aerobik





Latihan aerobik bisa mempercepat detak jantung dan pernapasan, penting untuk banyak fungsi tubuh. Ini memberi jantung dan paru-paru Anda latihan dan meningkatkan daya tahan.

2. Squat

Latihan squat bisa memperkuat otot Anda serta merangsang pertumbuhan tulang, menurunkan gula darah, membantu mengontrol berat badan, meningkatkan keseimbangan dan postur tubuh, serta mengurangi stres dan nyeri di punggung bagian bawah dan persendian.