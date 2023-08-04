Gaya Hidup Anggun C Sasmi, Artis Cantik Keturunan Bangsawan yang Rutin Gunakan Skin Care

GAYA hidup Anggun C Sasmi membuat iri para warganet. Hal ini dikarenakan penyanyi berusia 49 tahun masih terlihat cantik serta bentuk tubuhnya yang indah juga menjadi impian banyak wanita.

Adapun Anggun C Sasmi menjaga penampilannya serta menerapkan pola gaya hidup sehat. Ibu dari Kirana Cipta Montana Sasmi ini ternyata memperhatikan kesehatan kulit hingga cukup istirahat untuk membuat tetap terlihat sehat dan cantik.

Berikut gaya hidup Anggun C Sasmi dalam merawat tubuhnya melansir berbagai sumber:

1. Rutin Pake Skin Care





Alih-alih menggunakan filler atau botox, penyanyi yang sudah go internasional ini lebih memilih menjaga kelembaban kulitnya supaya tetap sehat. Rahasia kulit segar Anggun C Sasmi adalah dengan menggunakan skincare.

Terlebih lagi ia tinggal di negara empat musim. Sudah menjadi keharusan Anggun menjaga kulitnya supaya tetap segar meski pergantian musim.