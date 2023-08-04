4 Zodiak Penuh Romantisme, Natural Tunjukkan Kasih Sayang

SETIAP orang punya karakter sendiri-sendiri, salah satunya romantis. Sifat satu ini banyak diincar orang saat mencari pasangan.

Nah, berdasarkan astrologi sifat romantis ini bisa terlihat lebih jelas di beberapa tanda zodiak. Saking romantisnya, para pemilik zodiak ini bisa saja disebut si “hopeless romantic”. Tanpa perlu berlama-lama, berikut empat zodiak yang penuh romantisme, sebagaimana dilansir dari Bustle, Sabtu (5/8/2023)

1. Cancer: Romantisme terpampang jelas pada para pemilik tanda zodiak ini.Para Cancer dipercaya mempunyai ingatan yang luar biasa dan sering kali diatur oleh perasaan hatinya dibandingkan daripada logika yang sebenarnya.

Artinya, seorang Cancer saat menjalin hubungan asmara adalah tipe yang sangat mengingat tanggal jadian, ulang tahun, kencan pertama, dan bahkan ciuman pertama.

2. Leo: Para Leo adalah tipe orang yang sangat senang untuk membiarkan seluruh dunia tahu bahwa mereka telah menemukan pasangan yang mereka sayangi. Para pemilik zodiak Leo sangat alami dalam menunjukkan kasih sayang yang tulus loh!