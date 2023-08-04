9 Rangkaian Perawatan ala Wanita Korea, Kulit Bersih Bercahaya

RANGKAIAN perawatan ala wanita Korea banyak yang penasaran. Pasalnya, kaum perempuan ingin tampil dengan kulit sehat dan bercahaya.

Rutinitas perawatan kulit Korea adalah tentang menutrisi kulit dan menyediakannya dengan bahan yang tepat, baik secara eksternal maupun internal.

Berikut adalah beberapa tips tambahan yang dapat Anda ikuti untuk menjaga kulit Anda tetap sehat seperti orang Korea. Melansir Stylecraze, berikut sembilan rangkaian perawatan ala wanita Korea.

BACA JUGA: 5 Gaya Kompak Lesti Kejora dan Rizky Billar Pakai Outfit Kembar

1. Bersihkan wajah dengan minyak pembersih

Menggunakan minyak pembersih akan mengikat kotoran dengan minyak dan memudahkan Anda membersihkan kulit secara menyeluruh. Pijat minyak secara menyeluruh di seluruh wajah dan leher Anda. Usap wajah Anda dengan lap kapas basah. Anda dapat melihat riasan dan kotoran Anda terlepas dari kulit Anda.

2 Pembersihan ganda dengan pembersih berbusa lembut

Setelah Anda membersihkan wajah dengan minyak dan menghilangkan semua riasan dan kotoran, gunakan pembersih berbusa yang lembut untuk membersihkan wajah Anda . Tuang sedikit pembersih ke telapak tangan Anda, tambahkan air, dan gosok kedua telapak tangan Anda untuk menghasilkan busa atau busa. Oleskan pada wajah Anda dan bersihkan.

3. Eksfoliasi kulit

Langkah ini tidak boleh diulang lebih dari dua kali seminggu. Pengelupasan membantu dalam mengikis sel-sel kulit mati dan kotoran dari wajah Anda. Ini meratakan warna kulit Anda dan mendorong regenerasi sel. Anda dapat menggunakan exfoliant berbasis kimia atau enzim atau exfoliator fisik (scrub) pada kulit Anda.

4. Pakai toner

Langkah ini mirip dengan langkah yang disebutkan pada rutinitas perawatan kulit pagi hari. Bahkan di malam hari pun, Anda tetap membutuhkan toner untuk menjaga kadar pH kulit wajah Anda.

5. Terapkan esensi

Essence selalu mengikuti toner. Jangan pernah melewatkan langkah ini karena esensi diperlukan untuk menjaga kulit Anda tetap terhidrasi sepanjang malam.