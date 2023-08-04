Rahasia Tubuh Langsing Kencang Ideal Lisa BLACKPINK, Tak Lupa Makan Salah Satunya

SELAIN dikenal dengan kemampuan menarinya yang menakjubkkan, visual dari penari utama BLACKPINK, Lisa juga tak patut dilewatkan. Sejak debut, Lisa sudah terkenal dengan tubuh ramping, tinggi dan semampainya.

Sebagai idol papan atas, Lisa pun harus menjaga bentuk tubuhnya bukan hanya agar tetap ideal tapi juga tetap bugar dan sehat. Tubuh slim fit dengan otot kencang dan pinggang ramping, dan perut ratanya itu, diakui Lisa bukan tanpa usaha.

Mengutip Koreaboo, Jumat (4/8/2023) Lisa mengungkapkan bahwa tips kebugaran tubuhnya tidak lain adalah hasil latihan total yang ia lakukan sebelum menggelar konser. Aktivitas menari dan berlatih di atas panggung tersebut, biasanya cukup untuknya menjaga kebugaran.

(Foto: Instagram @lalalalisa_m)

Namun, ketika ia tidak sedang melaksanakan tur konser atau comeback dengan album terbaru. Bukan berarti ia absen olahraga, di waktu agak senggang ini, Lisa menyebut ia biasanya rutin olahraga pilates ataupun latihan menari untuk olahraga yang semua ini ditambah dengan rajin mengonsumsi vitamin.