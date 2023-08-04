Benarkah Cuci Muka Pakai Es Batu Bikin Awet Muda?

MENCUCI muka dengan es batu atau air dingin konon katanya bisa membuat wajah dapat terlihat lebih awet muda, mitos atau fakta?

Membersihkan wajah menggunakan air dingin memang dikenal dengan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan laju aliran darah yang terkena air dingin sampai dengan dapat mengecilkan pori-pori pada wajah.

Hal itu pun dibenarkan oleh dr. Nadia Alaydrus. Namun, sayangnya sifat itu hanya bertahan sementara karena air dingin tidak bisa melarutkan minyak yang terdapat pada wajah, sehingga kemungkinan besar minyak tersebut masih tertinggal di wajah dan justru akan menimbulkan jerawat.

“Air dingin bisa mengecilkan pori-pori itu memang benar tapi sifatnya Cuma sementara tapi sayangnya air dingin itu tidak bisa melarutkan minyak seefektif air hangat jadi lebih besar kemungkinannya minyak itu masih tertinggal di wajah dan bisa menyumbat pori-pori yang akhirnya bisa menyebabkan jerawat,” kata dr. Nadia Alaydrus, dikutip dalam Instagram miliknya @nadialaydrus, Jumat (4/8/2023).