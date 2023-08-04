Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kronologi Ibu 2 Anak Meninggal Dunia Akibat Keracunan Air, Alami Pembengkakan Otak

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |01:00 WIB
Kronologi Ibu 2 Anak Meninggal Dunia Akibat Keracunan Air, Alami Pembengkakan Otak
Wanita ini meninggal dunia akibat kebanyakan minum air. (Foto: NY Post)
A
A
A

BARU-baru ini seorang ibu dua anak asal Indiana bernama Ashley Summers meninggal dunia akibat kebanyakan meminum air putih. Wanita malang itu diduga mengalami peristiwa yang jarang terjadi yakni keracunan air.

Kejadian mengerikan ini bermula pada 4 Juli 2023. Kala itu Ashley Summers melakukan perjalanan di pinggir danau freeman bersama suami dan kedua anak perempuanya yang masih kecil. Saat perjalanan itu Ashley merasa bahwa dia mengalami dehidrasi.

Merangkum dari NY Post, Sabtu (5/8/2023) pada perjalanan terakhir, ibu berusia 35 tahun itu mulai merasa bahwa dia tidak bisa minum air terlalu banyak. Sebab dia merasa pusing dan sakit kepala yang sangat hebat.

Air putih

Setelah kembali dari perjalanan tersebut Ashley Summers pingsan di garasi rumahnya. Dengan keadaan tak sadarkan diri Ashley Summers langsung di bawa ke Rumah Sakit IU Health Arnett oleh sang suami.

Pada saat di bawa kerumah sakit sang kakak Holly menelpon Miler untuk memberitahu kondisi Ashley yang sedang berada di rumah sakit. Miler menyebutkan bahwa Ashley mengalami pembengkakan otak yang tidak diketahui penyebabnya.

Halaman:
1 2
      
