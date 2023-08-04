Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Hal yang Bisa Memperlemah Sistem Imun Anak, Stres dan Gorengan

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |01:31 WIB
4 Hal yang Bisa Memperlemah Sistem Imun Anak, Stres dan Gorengan
Menjaga Imun Anak. (Foto: NutritionforKids)
A
A
A

SISTEM kekebalan tubuh atau imunitas merupakan perlindungan yang dibuat di dalam tubuh dan bertujuan untuk menangkal virus, bakteri, atau radikal bebas.

Berbeda dengan orang dewasa, anak-anak belum memiliki sistem imun yang cukup kuat. Anak-anak cenderung mudah jatuh sakit karena kekebalan tubuhnya belum terbentuk sempurna.

Selain makanan, ada beberapa hal atau aktivitas yang dapat memperlemah sistem imun, dan baik untuk diketahui oleh para orangtua agar bisa dihindari atau dicegah untuk menjaga sistem kekebalan tubuh anak. 

Berikut adalah empat hal yang dapat memengaruhi sistem imun anak, dilansir dari Nutrition For Kids.

Gula

Gula Mengonsumsi terlalu banyak gula memberikan dampak buruk bagi tubuh, seperti berkontribusi terhadap penambahan berat badan, memengaruhi keseimbangan gula darah, dan mempengaruhi kesehatan gigi mereka.Tetapi gula juga dapat berdampak langsung pada sistem kekebalan anak, yang bertindak sebagai penekan sistem imun.  

Gula mengurangi kemampuan sel darah putih tubuh untuk berfungsi. Kemampuanya untuk melemahkan daya tahan tubuh anak tak hanya satu sampai dua jam setelah dimakan. Namun, penelitian menunjukkan fungsinya masih berpengaruh hingga lima jam kemudian.Penting untuk mengurangi gula tambahan yang dikonsumsi oleh anak yang mampu mengoptimalkan fungsi kekebalan tubuh nantinya.

Carilah alternatif gula alami yang biasanya terkandung pada buah-buahan. Jika Anda memberikan makanan kemasan, perhatikan kandungan gula pada label kemasan.

Gorengan  

Makanan yang digoreng memang favorit semua orang, terutama anak-anak. Tidak hanya makanan manis, tetapi makanan yang digoreng mengandung molekul tinggi yang memicu peradangan dan menyebabkan disfungsi sel kekebalan tubuh. Gorengan juga mengurangi fungsi antioksidan dalam tubuh dan berdampak negatif pada bakteri usus anak. 

Mengingat sebagian besar sistem kekebalan ada di usus dan ada banyak interaksi antara sistem kekebalan dan bakteri pada usus, sehingga sangat penting untuk menghindari hal-hal yang berdampak negatif tersebut.

Membatasi makanan seperti kentang goreng, nugget ayam, keripik kentang, adalah cara yang bagus untuk mengurangi hal-hal yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh anak.

