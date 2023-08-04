Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Manfaat Minum Air Hangat, Lancarkan Pencernaan dan Tingkatkan Fungsi Sistem Saraf

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |00:31 WIB
6 Manfaat Minum Air Hangat, Lancarkan Pencernaan dan Tingkatkan Fungsi Sistem Saraf
Air Hangat. (Foto: Freepik)
A
A
A

ADA ragam manfaat dari minum air hangat, terutama saat musim hujan. Selain menghangatkan tubuh, minuman hangat rupanya bisa mencegah berbagai gejala penyakit.

Secara umum, minum air yang cukup memang dianjurkan. Terutama dalam membantu menghidrasi tubuh. Namun saat musim dingin, , tentunya air hangat lebih pas dikonsumsi.

Apalagi, beberapa orang mengklaim bahwa air panas secara khusus dapat membantu melancarkan pencernaan dan meningkatkan relaksasi, dibandingkan dengan minum air dingin.

Mengutip dari Healthline, sebuah penelitian merekomendasikan suhu panas optimal yang boleh diminum antara 54 dan 71 derajat Celsius. Suhu di atas ini dapat menyebabkan luka bakar, sehingga untuk menambahkan manfaat ekstra bagi tubuh, Anda bisa menambahkan perasan lemon dalam air panas untuk memberikan tambahan vitamin C.

Namun di samping itu, ada daftar manfaat minum air panas yang dapat bermanfaat bagi tubuh.

Dapat meredakan hidung tersumbat 

Secangkir air panas dapat menghasilkan uap. Memegang secangkir air panas dan menghirup uap secara lembut dan dalam-dalam dapat membantu melonggarkan sinus atau hidung yang tersumbat, bahkan meredakan sakit kepala akibat sinus.

Karena Anda memiliki selaput lendir di seluruh sinus dan tenggorokan, minum air panas dapat membantu menghangatkan area tersebut dan meredakan sakit tenggorokan yang disebabkan oleh penumpukan lendir.

Menurut penelitian pada 2008, minuman panas, seperti teh, memberikan kelegaan yang cepat dan bertahan lama dari pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan kelelahan. Minuman panas lebih efektif daripada minuman yang sama pada suhu kamar.

Melancarkan pencernaan 

Air minum membantu menjaga sistem pencernaan tetap bergerak. Saat air bergerak melalui perut dan usus, tubuh lebih mampu menghilangkan limbah yang ada. Beberapa orang percaya bahwa minum air panas sangat efektif untuk mengaktifkan sistem pencernaan. 

Teorinya adalah air panas juga dapat melarutkan dan menghilangkan makanan yang dimakan yang mungkin sulit dicerna oleh tubuh.Sebuah penelitian pada 2016 menunjukkan bahwa air hangat memiliki efek menguntungkan pada pergerakan usus dan pengeluaran gas setelah operasi. Meskipun demikian, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk membuktikan manfaat tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Minum Air Air Air Hangat Air Putih
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/483/2955415/minuman-kemasan-mengandung-ratusan-ribu-partikel-plastik-apakah-berbahaya-PAUWl7Z8CM.jpeg
Minuman Kemasan Mengandung Ratusan Ribu Partikel Plastik, Apakah Berbahaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/483/2952423/tidak-suka-minum-air-putih-begini-cara-mengatasinya-qhWJebYnbJ.jpg
Tidak Suka Minum Air Putih? Begini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/483/2895544/kebanyakan-minum-air-putih-tidak-baik-untuk-tubuh-begini-penjelasannya-ENFLXe8YIR.jpg
Kebanyakan Minum Air Putih Tidak Baik untuk Tubuh, Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/483/2878072/7-manfaat-konsumsi-air-hangat-bagi-kesehatan-perlancar-sirkulasi-darah-hingga-redakan-sinus-6anDxBfZB1.jpg
7 Manfaat Konsumsi Air Hangat bagi Kesehatan, Perlancar Sirkulasi Darah hingga Redakan Sinus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/483/2857909/bahaya-terlalu-banyak-mengonsumsi-air-putih-bagi-kesehatan-0kgw3i2UBJ.jpg
Bahaya Terlalu Banyak Mengonsumsi Air Putih bagi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/11/483/2779284/carysha-sumau-beberkan-pentingnya-minum-air-putih-bagi-kesehatan-tubuh-cek-di-sini-P2k0EJbVvU.jpg
Carysha Sumau Beberkan Pentingnya Minum Air Putih bagi Kesehatan Tubuh, Cek di Sini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement