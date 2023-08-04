Rentan Serang Anak Muda, Asam Lambung Bisa Turunkan Produktivitas Kerja

RUMAH Sakit Pondok Indah (RSPI) Puri Indah menyelenggarakan seminar sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis bersama PT MNC Life Assurance (MNC Life). Seminar tersebut spesifik membahas penyakit GERD (Gastroesophageal reflux disease) atau asam lambung yang rentan menjangkit para generasi muda.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Gastroenterohepatologi RS Pondok Indah (RSPI) Puri Indah dr. Duddy Mulyawan I. K. Djajadisastra, Sp. P. D, Subsp. G. E. H menjelaskan, penyakit tersebut kerap menjangkit masyarakat di usia produktif akibat pola makan yang tidak teratur.

Duddy melihat, saat ini banyak anak muda terutama mereka yang sudah bekerja dan punya penghasilan kerap mencicipi berbagai jenis makanan, alias wisata kuliner. Padahal kegiatan cukup memoengaruhi terhadap kinerja lambung dan akhirnya menimbulkan GERD.

"Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa menjadi cukup bijak untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan dan dapat mengonsumsi makanan dengan aman sehingga tidak menimbulkan penyakit di kemudian hari," ujar Duddy di iNews Tower.

Deddy menjelaskan penyakit GERD sendiri adalah suatu kondisi penyakit yang terjadi akibat adanya asam lambung yang mengalami aliran balik ke kerongkongan, dapat sampai ke gigi bahkan sampai ke paru-paru seseorang.