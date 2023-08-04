Manfaat Mengelola Stres dengan Baik, Cegah Penyakit Berbahaya dan Penuaan Dini

MENGELOLA stres dengan baik memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Mau bukti?

Sebenarnya, stres merupakan respons tubuh dan normal terjadi pada siapa saja. Namun hati-hati, stres yang berkepanjangan dan terlalu berat, ternyata bisa memicu dampak yang tidak baik pada tubuh.

Seseorang yang dilanda stres akan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan. Stres bisa membuat pengidapnya mudah merasa lelah, sulit berkonsentrasi, suasana hati yang buruk, hingga mengalami gangguan kesehatan tertentu.

Bahkan jika tidak dikelola dengan benar, stres bisa meningkatkan risiko penyakit serius, seperti penyakit jantung koroner.

Saat tubuh merasa tertekan akibat stres, tekanan darah pun secara alami akan meningkat, sehingga bisa mengganggu tekanan darah.

Manfaat Mengelola Stres

Nah, berikut ini manfaat dan cara mengelola stres agar terbebas dari penyakit berbahaya, dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (5/8/2023).

1. Menurunkan kecemasan

2. Membantu menghindari risiko penyakit berbahaya

3. Mencegah penuaan dini

4. Meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan virus flu