Bahaya Terlalu Banyak Mengonsumsi Air Putih bagi Kesehatan

BELUM lama ini seorang wanita asal Indiana meninggal dunia akibat mengalami keracunan air. Ibu dua anak berusia 35 tahun itu terlalu banyak mengonsumsi air hingga mengalami pembengkakan otak.

Lantas apa bahaya yang mengintai bagi kesehatan jika seseorang mengonsumsi banyak air? Merangkum dari WebMD, Sabtu (5/8/2023) berikut penjelasannya.

Ketika minum air terlalu banyak akan membuat tubuh mengalami keracunan atau gangguan fungsi otak. Ketika sel-sel otak kelebihan air, menyebabkan mereka membengkak dan menimbulkan tekanan di otak.

Hal itu akan membuat efek seperti kebingungan, kantuk, dan sakit kepala. Jika tekanan meningkat, dapat menyebabkan kondisi seperti hipertensi (tekanan darah tinggi) dan bradikardia (denyut jantung rendah).

Sodium adalah elektrolit yang paling terpengaruh oleh overhidrasi, yang mengarah ke kondisi yang disebut hiponatremia. Sodium adalah elemen penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan masuk dan keluar dari sel.

Ketika kadarnya turun karena tingginya jumlah air dalam tubuh, cairan masuk ke dalam sel. Kemudian sel-sel membengkak, menempatkan seseorang pada risiko mengalami kejang, koma, atau bahkan sekarat.

Lantas berapa jumlah air yang ideal dan harus dikonsumsi dalam sehari?

Berapa banyak jumlah air yang dibutuhkan tubuh tergantung pada tingkat aktivitas fisik, iklim, berat badan dan jenis kelamin. Wanita berusia 19 hingga 30 tahun harus minum sekitar 2,7 liter air setiap hari. Pria pada usia yang sama membutuhkan sekitar 3,7 liter.

Mengandalkan tingkat haus mungkin tidak bekerja untuk semua orang, terutama atlet, orang tua, dan wanita hamil.