HOME WOMEN HEALTH

6 Bahaya Terkena Serangan Stroke, Kerusakan Saraf hingga Kematian

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |00:01 WIB
6 Bahaya Terkena Serangan Stroke, Kerusakan Saraf hingga Kematian
Bahaya terkena serangan stroke. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

STROKE dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia. Banyak hal-hal yang dapat meningkatkan risiko terkena serangan stroke, oleh karena itu Anda wajib untuk memahami risiko dan cara mengendalikan serangan stroke.

Dengan mengenal bahaya terkena serangan stroke, Anda akan dapat mengambil langkah-langkah untuk menurunkan kemungkinan stroke.

Dilansir dari halaman resmi Centers for Disease Control and Prevention, Sabtu (5/8/2023) berikut enam bahaya terkena serangan stroke:

Stroke

1.  Bahaya stroke ringan

Jika kamu mengalami Transient Ischemic Attack (TIA) atau yang disebut stroke ringan, kamu harus waspada karena dari stroke ringan dapat meningkatkan risiko terkena stroke yang lebih berat lagi.

2. Stroke akibat kolestrol

Otak merupakan organ yang mengendalikan hampir seluruh fungsi penting seperti tekanan darah dan detak jantung. Bahaya stroke yang satu ini disebabkan oleh kolestrol berlebih yang menumpuk di arteri termasuk otak.

Bahaya stroke yang menyerang otak akan menyebabkan kecacatan berat sampai ketidaksadaran permanen.  

3. Kematian

Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan Stroke. Serangan stroke yang mengganggu aliran darah tersebut dapat berujung pada kematian karena mengganggu pada aliran darah dan jika tidak segara ditolong akan mengakibatkan matinya sel-sel otak.

Halaman:
1 2
      
