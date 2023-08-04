Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Cara Menjaga Kesehatan Organ Reproduksi Pria dan Wanita

Kiswondari , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |05:02 WIB
TUJUH cara menjaga kesehatan organ reproduksi pria dan wanita akan dibahas dalam artikel di bawah ini. Kesehatan organ reproduksi penting menjadi perhatian bagi pria dan wanita agar bisa berfungsi dengan baik, terbebas dari berbagai penyakit dan mencegah infertilitas.

Mengutip Elsi Dwi Hapsar dari Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas FKKMK Universitas Gajah Mada (UGM) dalam laman ugm.ac.id, Sabtu (5/8/2023) menjaga kesehatan organ reproduksi merupakan hal yang penting karena terkait dengan bagaimana kita menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi sehingga generasi berikutnya bisa lebih berkualitas dibanding dengan generasi pada saat ini.

Bahkan, kesehatan reproduksi telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

Reproduksi

7 Cara Menjaga Kesehatan Organ Reproduksi Pria dan Wanita

