Waspada Obat Herbal Rematik, Miliki Kandungan Berbahaya yang Merusak Ginjal

OBAT herbal menjadi salah satu alternatif pengobatan yang kerap digunakan masyarakat. Banyak orang yang memilih pengobatan herbal karena dinilai aman dan tidak memiliki efek samping.

Saat ini berbagai jenis obat herbal banyak beredar di pasaran, salah satunya adalah obat herbal untuk menyembuhkan rematik. Namun, Anda perlu berhati-hati, pasalnya tidak semua obat herbal rematik aman untuk dikonsumsi.

Seperti yang baru-baru diungkapkan oleh seorang dokter bernama Fenny Ramadhiana dalam sebuah unggahan yang dibagikan di akun Twitternya.

Dia tampak membagikan sebuah potret yang berisi salah satu potret obat herbal untuk penyakit rematik. Namun ternyata obat herbal itu memiliki kandungan oplosan yang justru membahayakan kesehatan tubuh.

Bahkan, menurut dr. Fenny, korban akibat mengonsumsi obat herbal tersebut tidak lain adalah pamannya sendiri yang baru-baru ini mengalami gagal ginjal. Dia lantas memperingatkan siapapun yang sudah terlanjur membeli dan menggunakan obat tersebut agar segera membuangnya.

“Kalau mamak bapak kalian beli ini, plis dibuang aja. Sudah ada korbannya, om saya yang jauh di kalimantan, lambungnya hancur dan gagal ginjal,” ujar dr. Fenny, melalui cuitan di akun Twitternya, @ngobrolinapasih, Jumat, (4/8/2023).

Dokter Fenny mengungkapkan, lambung sang paman bahkan sampai hancur karena mengonsumsi obat herbal tersebut sehingga harus menjalani operasi lambung baru-baru ini.