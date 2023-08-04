4 Cara Mengobati Panas Dalam, Salah Satunya Istirahat

SAAT panas dalam menyerang tubuh bikin badan jadi tak nyaman. Badan dan tenggorokan rasanya kepanasan terbakar. Salah satu penyebabnya bisa karena kurang cairan dan vitamin C.

Saat panas dalam juga sering disertai dengan sakit tenggorokan saat menelan.

Gejala yang timbul akibat panas dalam, sering kali merupakan tanda peringatan pertama bahwa anda pilek, flu atau sedang dalam proses kondisi sakit tertentu.

"Tapi itu juga bisa menjadi gejala pertama dari kondisi yang lebih serius, jadi harus diperhatikan bagaimana perkembangannya," keterangan WebMD.

BACA JUGA:

Setiap orang memiliki cara untuk mengobati panas dalam, bisa secara alami dan menggunakan obat yang bisa dibeli di Apotek. Berikut ini 4 cara mengobati panas dalam ala rumahan.

1. Berkumurlah dengan air garam

Berkumur dengan campuran air hangat dan garam dapat membantu meredakan gejala panas dalam. Campuran ini bisa dibuat dengan melarutkan ½ sendok teh garam ke dalam segelas air hangat.

2. Minum teh herbal

Beberapa obat herbal dikenal bermanfaat untuk melegakan tenggorokan, dan umumnya telah dikemas dalam bentuk permen atau jamu. Salah satunya, bisa minum teh herbal yang bisa menenangkan, seperti seduh dengan air panas dengan lemon dan madu.