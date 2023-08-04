Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Rokok Elektrik Dinilai Lebih Aman ketimbang Rokok Konvensional, Begini Faktanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |04:00 WIB
Rokok Elektrik Dinilai Lebih Aman ketimbang Rokok Konvensional, Begini Faktanya
Rokok elektrik dinilai lebih aman dari rokok konvensional. (Foto: Freepik.com)
TREN penggunaan rokok elektrik atau lebih dikenal dengan vape tengah digandrungi kalangan muda.

Banyak yang menganggap rokok elektrik memiliki kandungan zat berbahaya yang lebih rendah ketimbang rokok konvensional. Padahal vape juga memiliki kandungan yang tidak kalah berbahaya dengan jenis rokok lainnya.

Rokok

“Rokok vape termasuk rokok elektrik dan efek sampingnya hampir sama dengan rokok konvesional. Karena sama mengandung nikotin yang akan menyebabkan kanker dan peradangan kronik,” ucap Dokter Spesialis Paru-Paru, dr. Ahmad Fikri dalam acara Webinar Kesehatan Merokok, Jumat (4/8/2023).

Alhasil jika dianggap rokok elektrik lebih rendah kandungan zat berbahayanya ya memang lebih rendah. Meski demikian, rokok elektrik tetap memiliki bahaya yang sama dengan rokok pada umumnya.

Halaman:
1 2
      
