Pengidap Kolesterol, Waspadai Bahaya 5 Kue Lezat Ini

KUE merupakan salah satu makanan lezat yang digemari oleh banyak orang. Namun, terdapat sejumlah kue yang tinggi kolestrol yang perlu diwaspadai.

Beberapa kue yang tinggi kolestrol tentu bisa berpengaruh terhadap kesehatan Anda. Karena itu, Anda juga perlu membatasi atau bahkan menghindarinya. Nah, berikut beberapa jenis kue tinggi kolestrol yang perlu dihindari, khususnya bagi pengidap kolestrol tinggi.

1. Kue kering

Kue kering biasanya sering dijumpai di perayaan Idul Fitri maupun hari Natal. Mendengar kue kering, yang terlintas dipikiran oleh kita yaitu nastar, kue salju, dan lain-lain. Beberapa kue kering tersebut juga kerap menjadi cemilan primadona di Indonesia kala lebaran. Namun, kue kering mengandung susu, telur dan keju.

Perlu diketahui, di dalam satu potong kue kering terdapat 75 kalori. Namun kue kering tidak dapat dikonsumsi secara berlebihan, terutama bagi penderita kolesterol. Produsen kue juga suka menambahkan gula untuk memberikan rasa lebih manis sehingga membuat kadar trigliserida darah menjadi tinggi.

2. Bolu mentega

Hidangan kue satu ini memang menggoda. Belum lagi, aroma menteganya yang semerbak dan membuat siapapun ingin terus melahapnya. Namun, sayangnya, kue ini cukup tinggi kandungan kolesterolnya, yakni 221 mg. Pasalnya, kue satu ini memiliki bahan mentega yang cukup banyak.

Seperti diketahui mentega sendiri mengandung lemak jenuh yang tinggi yang tidak baik untuk kesehatan. Jika dikonsumsi secara berlebih, salah satunya bisa menyebabkan penumpukan kolesterol jahat di pembuluh darah.

3. Cheese cake

Cheese cake alias cheese cake menjadi salah satu kue lezat yang banyak difavoritkan. Meski memiliki rasa yang khas, jenis kue ini ternyata cukup banyak mengandung kalori dan lemak. Dikutip dari laman Rxwiki, sepotong cheese cake mengandung lebih dari 250 kalori dan 18 gram lemak. Adapun sekitar 10 gram di antaranya adalah jenis lemak jenuh yang bisa meningkatkan kadar kolesterol, serta meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan stroke.

American Heart Association (AHA) merekomendasikan untuk mengonsumsi kurang dari 13 gram lemak jenuh per hari. Oleh karena itu, penderita kolesterol mungkin bisa mengganti cheesecake dengan jenis kue lain yang rendah kalori dan lemak jenuh.