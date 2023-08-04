Mengapa Seseorang Tak Bisa Berhenti Merokok? Begini Penjelasan Dokter

MEROKOK menjadi salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan banyak orang di dunia. Seiring perkembangan zaman, kini muncul aneka macam rokok, mulai dari rokok elektrik hingga rokok konvesional.

Meskipun sudah diketahui bahaya yang ditimbulkan dari merokok, namun masih banyak pula masyarakat yang belum peduli dengan kesehatan tubuhnya.

Terbukti rokok telah mengakibatkan total delapan juta orang meninggal setiap tahun. Bahkan pada 2019, 10 penyebab kematian di Indonesia semuanya disebabkan oleh rokok.

Dokter Spesialis Paru-Paru, dr Ahmad Fikri mengatakan banyak orang yang tidak dapat lepas dari merokok. Sebab dalam rokok terdapat kandungan yang bisa menyebabkan kecanduan.

“Rokok ini memiliki kandungan yang membuat ketagihan sehingga mengganggu pembuluh darah,” ucap dr. Ahmad Fikri, dikutip dalam Webinar Kesehatan Merokok, Jumat (4/8/2023).

Sehingga apabila seseorang tersebut tidak merokok maka dirinya akan merasa gelisah dan akan segera mencari rokok.