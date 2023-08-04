Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Makanan yang Bikin Mood Lebih Baik, Salah Satunya Buah Berries

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:04 WIB
4 Makanan yang Bikin Mood Lebih Baik, Salah Satunya Buah Berries
Buah berries bikin mood baik. (Foto: Foodal)
A
A
A

SELAMA ini makanan tak hanya mempengaruhi kesehatah tubuh. Namun makanan juga mempengaruhi mood seseorang. Oleh karena itu kalau banyak junk food atau camilan tinggi kalori, orang lebih mudah mengalami bad mood.

Jika kita makan dengan sehat, berolahraga dengan baik, dan istirahat yang cukup, alhasil suasana hati juga menjadi baik. Ahli Gizi Nmami Agarwal, mengungkapkan memang nutrisi sebenarnya berperan penting dalam suasana hati kita semua.

“Mood yang jelek suasana bisa disebabkan bukan hanya karena hormon, tetapi juga karena kurangnya makan makanan yang baik,” ujar Nmami.

Lantas apa saja yang sebaiknya dikonsumsi agar mood tak jelek? Melansir NDTV, berikut beberapa makanan rekomendasi ahli gizi Nmami Agarwal, yang bisa dikonsumsi mengatasi perubahan suasana hati dan sekaligus meningkatkan suasana hati jadi lebih baik.

 bayam

1. Bayam : Bayam yang sarat dengan zat besi terkenal sebagai pembangkit nutrisi. Tapi bayam juga bisa membantu meningkatkan suasana hati. Sebab, sayuran berdaun hijau seperti baya mini mengandung zat besi, magnesium, dan zat lain yang secara bersama-sama bekerja sebagai dosis antidepresan dalam tubuh.

2. Makanan fermentasi: Ada hubungan intrinsik antara usus dan pikiran manusia loh! Inilah kenapausus juga disebut sebagai pikiran kedua. Nmami menyarankan untuk menambahkan makanan seperti yogurt dan kimchi ke dalam menu makanan sehari-hari untuk meningkatkan mood. "Makanan seperti yoghurt, kiwi, kimchi, atau kanji adalah probiotik yang bekerja sangat baik di usus dan pada akhirnya membantu meningkatkan mood," ujarnya.

Telusuri berita women lainnya
