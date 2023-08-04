8 Penyebab Kram Perut, Alergi Makanan hingga Nyeri Haid

KRAM perut terjadi akibat kontraksi otot perut yang terjadi secara berlebihan. Alhasil perut akan menegang dan menimbulkan rasa sakit.

Tentunya hal tersebut akan mengganggu penderitanya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Meski demikian, penyakit kram perut tidak terlalu serius dan tidak memerlukan diagnosis.

Namun jika kram perut sering terjadi lebih dari satu kali sehari atau sering, maka pemeriksaan dokter diperlukan. Sebab ini bisa menjadi tanda masalah medis yang lebih berbahaya.

Lantas apa saja penyebab terjadinya kram perut? Merangkum dari laman resmi WebMD, Jumat (4/8/2023), berikut ulasannya.

1. Keracunan Makanan

Keracunan makanan dapat menyebabkan kram perut jika makanan tersebut tekontaminasi kuman tertentu. Gejala kram perut baru akan muncul setelah beberapa menit, jam atau hari setelah mengkonsumi makanan yang terkontaminasi tersebut.

Orang dewasa yang lebih tua, anak-anak di bawah usia lima tahun, wanita hamil, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah cenderung lebih berisiko mengalami keracunan makanan.

2. Alergi Makanan

Kram perut juga dapat timbul akibat alergi makanan. Pada kasus ini, sistem kekebalan tubuh akan membuat pertahanan diri dari makanan yang dianggap berbahaya.

Tak hanya kram perut, alergi makanan juga dapat menimbulkan sesak napas, penurunan tekanan darah, dan kesulitan menelan.

3. Intoleransi Makanan

Hal ini terjadi ketika makanan mengiritasi sistem pencernaan dan tubuh sulit untuk memecah atau menerimanya. Dampak yang akan ditimbulkan adalah kram perut, namun gejala tersebut hanya muncul pada makanan yang dikonsumsi pada jumlah besar atau sering memakanannya

4. Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Sakit perut juga dapat menimbulkan masalah yang lebih serius seperti sindrom iritasi usus besar atau IBS. Jika Anda mengalami hal tersebut, gejala yang akan muncul adalah kram perut, perut kembung dan diare.