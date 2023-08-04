8 Khasiat Daun Katuk Untuk Tubuh, Salah Satunya Mempercepat Proses Penyembuhan

BANYAK ibu menyusui sering makan daun katuk. Apalagi daun katuk memang lezat dan bagus untuk produksi ASI.

Daun katuk juga enak diolah menjadi sayur bening. Tak hanya lezat, daun katuk juga terkenal dengan khasiatnya yang baik untuk ibu hamil dan menyusui karena mampu melancarkan dan meningkatkan produksi Air Susu Ibu (ASI).

Daun katuk juga mengandung vitamin A, B, C, protein, kalsium, zat besi, dan masih banyak lagi. Ternyata ada sejumlah khasiat mengonsumsi daun katuk untuk kesehatan yang perlu diketahui, apa saja?

1. Meningkatkan Produksi ASI

Daun katuk mengandung sterol yang bersifat estrogenik. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kandungan ini memberikan efek hormonal yang dapat memicu produksi ASI menjadi lebih banyak, sehingga sangat efektif untuk melancarkan ASI bagi ibu yang sedang menyusui.

2. Meningkatkan Antioksidan

Dibandingkan beberapa jenis sayuran lainnya, daun katuk diketahui memiliki kadar antioksidan paling tinggi, antara lain polifenol dan senyawa ionik, yang berfungsi melindungi sel tubuh dari kerusakan dan peradangan akibat radikal bebas.

3. Mencegah Infeksi Bakteri

Ekstrak etanol yang ada pada daun katuk dapat mencegah pneumonia dan bakteremia yang disebabkan oleh infeksi bakteri klebisella pneumonia dan staphylococcus auerus.

Normalnya, kedua bakteri ini memang hidup di usus dan hidung manusia dalam jumlah yang tidak berbahaya. Namun pada kondisi tertentu ketika pertumbuhannya tidak terkontrol dan menyebabkan infeksi.

4. Mempercepat Proses Penyembuhan

Daun katuk mengandung vitamin C yang dapat membantu pembentukan kolagen, yaitu protein penting yang dibutuhkan sel kulit untuk perbaikan luka. Dengan mengkonsumsi ekstrak daun katuk secara rutin dapat membantu proses penyembuhan kulit sehingga waktu pemulihan yang dibutuhkan jauh lebih cepat.

5. Meningkatkan Kualitas Sperma

Mengonsumsi ekstrak daun katuk sangat dianjurkan bagi pasangan yang ingin segera memiliki anak, terutama bagi pria.

Daun katuk mengandung zat aktif yang dapat merangsang hormon testosteron untuk membangkitkan vitalitas seksual serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma.