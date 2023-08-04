Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Cara Menghilangkan Luka Bakar Secara Alami dan Pertolongan Pertamanya, Nomor 4 Paling Mudah

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |08:41 WIB
7 Cara Menghilangkan Luka Bakar Secara Alami dan Pertolongan Pertamanya, Nomor 4 Paling Mudah
Cara Mengobati Luka Bakar (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBANYAK 7 cara menghilangkan luka bakar secara alami yang bisa menjadi pertolongan pertama bagi Anda saat mengalaminya. Pasalnya, sebagian orang kurang mengetahui langkah yang harus dilakukan saat mengalami luka bakar.

Dalam hal ini, perawatan luka bakar tentu harus disesuaikan dengan kategorinya yakni ringan maupun berat. Tujuan, agar bisa dilakukan pengobatannya yang sesuai dalam menyembuhkan luka dengan cepat.

Luka Bakar

Dilansir dari Healthline dan beberapa sumber lain, berikut 7 cara menghilangkan luka bakar secara alami dan pertolongan pertamanya:

1. Calendula

Calendula merupakan sejenis bunga yang memiliki sifat anti-inflamasi sehingga dapat membantu meningkatkan proses penyembuhan luka bakar. Bunga ini juga sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan salep dan sabun perawatan kulit.

Halaman:
1 2 3
      
