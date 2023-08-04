Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Inilah Manfaat dan Cara Menggunakan Aplikasi SatuSehat

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |13:57 WIB
Inilah Manfaat dan Cara Menggunakan Aplikasi SatuSehat
Manfaat dan cara menggunakan aplikasi SatuSehat. (Foto: Googleplay)
A
A
A

INILAH manfaat dan cara menggunakan aplikasi SatuSehat dalam layanan kesehatan Indonesia atau Indonesia Healt Services (IHS). Platform ini dikembangkan bersama oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), dan Kementerian BUMN.

Lalu, apa manfaat dan cara menggunakan aplikasi SatuSehat?

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (4/8/23), okezone.com telah merangkum manfaat dan cara menggunakan aplikasi Satu Sehat. Mari simak untuk mengetahui lebih dalam.

Manfaat Satu Sehat 

1. Informasi lengkap dan transparan

Melalui SatuSehat, pasien bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatannya secara lengkap, dan transparan karena rekam medis di fasyankes telah tercatat dan terekam secara digital melalui persetujuan pasien. Selain itu, tidak hanya catatan rekam medis pasien, Satu Sehat juga masih menyimpan status vaksinasi Covid-19, hasil pemeriksaan laboratorium, hingga basis data stunting.

2. Lebih mudah dan efisiensi

Dengan menggunakan Satu Sehat, pasien tidak perlu repot membawa berkas rekam medis fisik dan mengisi formulir baru berulang-ulang. Dengan adanya aplikasi Satu Sehat hal ini membuat waktu resgistrasi menjadi lebih mudah dan efisien, pasien mendapatkan tindakan pelayanan kesehatan dengan lebih cepat.

3. Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

Satu Sehat juga terhubung dengan BPJS Kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan juga dapat merasakan manfaat Satu Sehat ketika berobat ke klinik yakni lebih mudah dalam mengakses riwayat medis bagi peserta yang bersangkutan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/483/3105300/menkes_minta_masyarakat_beli_asuransi_swasta_apa_bedanya_dengan_bpjs_kesehatan-OueB_large.jpg
Menkes Minta Masyarakat Beli Asuransi Swasta, Apa Bedanya dengan BPJS Kesehatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/481/3032067/iuran-bpjs-kesehatan-dipastikan-tidak-naik-tahun-ini-begini-penjelasannya-y7PnC0cfS3.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Dipastikan Tidak Naik Tahun Ini, Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018372/wamenkes-sebut-program-kris-bpjs-kesehatan-buat-pemasukan-rs-meningkat-ini-alasannya-W8ZC944yVV.jpg
Wamenkes Sebut Program KRIS BPJS Kesehatan Buat Pemasukan RS Meningkat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018369/wamenkes-klarifikasi-soal-antrean-panjang-pasien-jika-kris-bpjs-kesehatan-diterapkan-83HTdD6kwm.jpg
Wamenkes Klarifikasi soal Antrean Panjang Pasien jika KRIS BPJS Kesehatan Diterapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018365/anggota-dpr-minta-kajian-ilmiah-terkait-program-kris-ini-deretan-hal-ditakutkan-qNNbnYhk2T.jpg
Anggota DPR Minta Kajian Ilmiah Terkait Program KRIS, Ini Deretan Hal Ditakutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/481/3018253/berapa-tarif-dan-iuran-bpjs-kesehatan-pada-program-kris-SdibHC6wze.jpg
Berapa Tarif dan Iuran BPJS Kesehatan pada Program KRIS?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement