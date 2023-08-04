Inilah Manfaat dan Cara Menggunakan Aplikasi SatuSehat

INILAH manfaat dan cara menggunakan aplikasi SatuSehat dalam layanan kesehatan Indonesia atau Indonesia Healt Services (IHS). Platform ini dikembangkan bersama oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), dan Kementerian BUMN.

Lalu, apa manfaat dan cara menggunakan aplikasi SatuSehat?

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (4/8/23), okezone.com telah merangkum manfaat dan cara menggunakan aplikasi Satu Sehat. Mari simak untuk mengetahui lebih dalam.

Manfaat Satu Sehat

1. Informasi lengkap dan transparan

Melalui SatuSehat, pasien bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatannya secara lengkap, dan transparan karena rekam medis di fasyankes telah tercatat dan terekam secara digital melalui persetujuan pasien. Selain itu, tidak hanya catatan rekam medis pasien, Satu Sehat juga masih menyimpan status vaksinasi Covid-19, hasil pemeriksaan laboratorium, hingga basis data stunting.

2. Lebih mudah dan efisiensi

Dengan menggunakan Satu Sehat, pasien tidak perlu repot membawa berkas rekam medis fisik dan mengisi formulir baru berulang-ulang. Dengan adanya aplikasi Satu Sehat hal ini membuat waktu resgistrasi menjadi lebih mudah dan efisien, pasien mendapatkan tindakan pelayanan kesehatan dengan lebih cepat.

3. Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

Satu Sehat juga terhubung dengan BPJS Kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan juga dapat merasakan manfaat Satu Sehat ketika berobat ke klinik yakni lebih mudah dalam mengakses riwayat medis bagi peserta yang bersangkutan.