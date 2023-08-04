Sakit Asam Urat, Boleh Makan Ayam Goreng?

ORANG yang sakit asam urat apakah bisa makan ayam goreng, hal ini perlu diketahui oleh banyak orang.

Nah, asam urat atau kadar asam urat tinggi dalam darah disebabkan oleh konsumsi makanan yang mengandung purin, sehingga dapat menyebabkan masalah pada persendian khususnya pada tubuh bagian kaki.

Batasan normal asam urat dalam darah yakni 2,6-6 mg/dL untuk wanita dan pria 3,5-7 mg/dL. Sehingga, beberapa makanan yang mengandung purin yang tinggi menjadi pantangan bagi penderita asam urat.

BACA JUGA:

Mengutip laman siloamhospital.com, sejumlah makanan yang menjadi pantangan bagi penderita asam urat tinggi di antaranya, olahan jeroan atau organ dalam hewan, daging sapi, daging domba, dan daging babi, termasuk juga kuah daging kental, makanan laut/seafood seperti ikan teri, sarden, makarel, ikan kembung, ikan haring, kerang dan udang, asparagus, bayam, durian dan makanan yang diolah dengan ragi.

Bahan makanan di atas mengandung purin yang tinggi sehingga pantang dikonsumsi oleh penderita asam urat. Dari daftar makanan yang harus dipantang oleh penderita asam urat tersebut, ayam goreng memang tidak termasuk ke dalamnya.

BACA JUGA:

Lantas, bolehkah penderita asam urat mengonsumsi ayam goreng?

Ayam termasuk makanan yang mengandung purin cukup tinggi, tetapi mengonsumsi daging ayam masih dibolehkan untuk penderita asam urat dengan batasan 50 gram ayam per hari.