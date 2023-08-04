5 Dampak Buruk Diet Vegan, Berisiko Stroke

LIMA dampak buruk diet vegan harus diketahui bagi kamu yang ingin memulai diet. Pasalnya, diet bukan hanya sekedar menurunkan berat badan, tapi merupakan salah satu cara mengatur pola makan untuk menurunkan berat badan atau demi menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Mengutip laman gooddoctor.co.id dari webmd.com, diet vegan pada dasarnya memiliki dampak kesehatan yang tinggi. Namun, diet vegan juga memiliki dampak buruk bahkan cukup berbahaya bagi kesehatan tubuh kamu.

5 dampak buruk diet vegan

1. Peningkatan Risiko Stroke

Meski ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa diet vegan pada beberapa orang dapat mengurangi risiko penyakit jantung sebesar 13 persen ketimbang orang yang memakan daging. Faktanya, diet vegan juga dapat menimbulkan risiko stroke sebesar 20 persen lebih besar ketimbang orang yang memakan daging.