HOME WOMEN HEALTH

Bisakah Pasien Hepatitis Sembuh Total? Ini Penjelasannya

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |13:40 WIB
Bisakah Pasien Hepatitis Sembuh Total? Ini Penjelasannya
Bisakah pasien hepatitis sembuh total? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

HEPATITIS menjadi salah satu penyakit yang banyak dialami masyarakat dunia. Penyakit ini menyerang organ hati dan jika dibiarkan bisa menyebabkan kematian pada penderitanya.

Lantas apakah penderita hepatitis bisa sembuh total? Menurut komite ahli pengendalian hepatitis, diare, dan infeksi saluran pencernaan Kemenkes RI, Prof Dr dr Hanifah Oswari, SpA(K), penyakit hepatitis akut umumnya dapat menginfeksi seseorang secara mendadak dan hilang secara mendadak.

hepatitis

"Jadi hepatitis akut itu berbeda dengan hepatitis kronis. Hepatitis kronis itu perjalanannya pelan tapi dia terus menerus terjadi di dalam badan kita," tutur dr. Hanifah.

Pada kesempatan tersebut Prof Hanifah mengatakan bahwa hepatitis akut berbeda dengan kronis. Sebab hepatitis akut memiliki karakteristik datang secara mendadak, dan hilangnya juga mendadak.

Untuk kesembuhan hepatitis akut juga bisa cepat. Berbeda dengan kronis yang membutuhkan waktu cukup lama.

Seseorang yang terinfeksi hepatitis akut bisa saja mengalami kesembuhan dengan cepat. Namun di beberapa kasus, hepatitis akut juga bisa mengalami perburukan gejala.

Halaman:
1 2
      
