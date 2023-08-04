5 Tips Mengatasi Migrain Tanpa Obat, Salah Satunya Bisa dengan Minum Jahe

SAAT migrain menyerang, rasanya kepala sangat sakit. Nah, mengatasi migrain gak harus dengan minum obat kimia.

Namun bisa mengobatinya dengan bahan-bahan alami. Selain aman, bahan-bahan alami berikut ini juga terbilang mudah untuk ditemukan.

Mengatasi migrain dengan bahan-bahan alami juga bisa menjadi cara simpel untuk mengatasi nyeri di kepala yang kerap muncul saat tengah beraktivitas.

BACA JUGA:

Nah, berikut cara mengatasi migrain dengan bahan-bahan alami yang bisa kamu coba,

1. Banyak minum air

Migrain bisa menjadi salah satu sinyal dari tubuh Anda karena kekurangan asupan cairan. Karena itu, tidak ada salahnya kamu mencoba menjaga kecukupan hidrasi tubuh dengan mengonsumsi banyak air.

Apalagi, kurangnya hidrasi dalam tubuh bisa memicu terjadinya berbagai jenis sakit kepala, termasuk migrain. Oleh karena itu, memperbanyak minum air putih bisa menjadi salah satu cara alami untuk mengatasi dan mengobati sakit kepala migrain tanpa obat.

2. Manfaatkan minyak esensial

Minyak esensial seperti minyak lavender dan peppermint juga dipercaya bisa menyembuhkan migrain dengan cepat. Bahkan, hal itu juga pernah diungkapkan dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal European Neurology.

Dalam penelitian tersebut terbukti bahwa, menghirup minyak lavender efektif untuk menghilangkan serangan migrain akut dengan cepat.

Tak hanya itu, minyak lavender juga bisa digunakan untuk menghilangkan stres, yang merupakan salah satu pemicu migrain.

Lalu, sebuah studi dari Shiraz University of Medical Sciences di Iran juga mengungkapkan khasiat minyak peppermint yang dioleskan ke dahi dan pelipis juga cukup efektif untuk meredakan nyeri dan mual akibat migrain.

Pasalnya, minyak peppermint memiliki kandungan mentol yang diyakini sebagai bahan aktif untuk menimbulkan khasiat tersebut.

3. Minum jahe hangat

Dikutip dari Healthline, kalau kamu tiba-tiba terserang migrain, maka minumlah jahe hangat. Ini bisa mengurangi rasa sakit di kepala dan mengurangi sakit perut.

Jahe sendiri juga terkenal sebagai salah satu rempah alami yang kaya manfaat untuk masalah kesehatan. Penelitian dari Zanjan University Of Medical Sciences mengungkapkan, bahwa manfaat minum air jahe pun bisa diperoleh oleh penderita migrain.

Bahkan, menyeduh minuman dari bubuk jahe disebut sama efektifnya dengan mengonsumsi obat untuk meredakan gejala migrain.