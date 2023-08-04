Waspada 5 Gejala Anoreksia, Salah Satunya Sering Lewatkan Jam Makan

BARU-baru ini YouTuber Eugenia Cooney sukses menggegerkan dunia dengan bentuk tubuhnya yang terlihat tidak biasa. Diketahui, perempuan cantik ini mengidap gangguan makan atau biasa dikenal dengan anoreksia sejak 2016.

Anoreksia menjadi salah satu penyakit yang kerap dialami sebagian orang. Sekadar informasi, penderita anoreksia akan cenderung terobsesi dengan berat badan.

Tak heran jika penderita anoreksia biasanya membuat dirinya kelaparan agar bisa menurunkan berat badannya dengan cepat. Tentunya anoreksia memiliki beberapa gejala yang bisa dideteksi sejak dini.

Merangkum dari Boldsky, Jumat (4/8/2023) berikut beberapa gejala anoreksia yang wajib anda pahami. Yuk disimak.

1. Kehilangan banyak berat badan

Berat badan yang turun secara tiba-tiba dan banyak, adalah salah satu peringatan bagi mereka pelaku diet ketat. Ini bisa jadi bukan suatu tanda kesuksesan, tetapi musibah bagi penderita anoreksia.

Kehilangan berat badan secara drastis adalah, akibat kurangnya nutrisi yang diserap tubuh akibat gangguan makan yang sudah dijalani.

2. Pilih-Pilih Makanan

Waspadai ketika remaja terbiasa makan dalam jumlah yang sangat sedikit, memilih-milih jenis makanan, hingga selalu menimbang makanan sebelum dimakan, kemungkinan besar mereka mengalami gangguan makan. Hal tersebut tentu berbeda dengan remaja yang memang hobi memilih makanan (picky eater) karena tidak suka makanan tersebut.

Waspadai ketika remaja terbiasa makan dalam jumlah yang sangat sedikit, memilih-milih jenis makanan, hingga selalu menimbang makanan sebelum dimakan, kemungkinan besar mereka mengalami gangguan makan. Hal tersebut tentu berbeda dengan remaja yang memang hobi memilih makanan (picky eater) karena tidak suka makanan tersebut.