HOME WOMEN HEALTH

Perbedaan Alergi dan Intoleransi Susu Sapi, Mana yang Lebih Berbahaya?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |21:00 WIB
Perbedaan Alergi dan Intoleransi Susu Sapi, Mana yang Lebih Berbahaya?
Perbedaan alergi dan intoleransi susu sapi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini seorang netizen curhat di media sosial karena mengalami alergi akibat tidak sengaja meminum susu sapi pada salah satu kedai kopi.

Hal itu terjadi lantaran sang barista mencampur susu sapi ke dalam kopi pesanannya. Padahal dia telah meminta sang barista untuk mengganti susu sapi tersebut dengan susu oat atau oatmilk.

Susu Sapi

Berkaca dari kasus tersebut, kasus alergi susu sapi memang kerap diderita sebagian orang. Tak hanya alergi, ada juga istilah intoleransi susu sapi. Lantas apakah perbedaan antara alergi dan intoleransi susu sapi?

Terkait hal tersebut, Dokter Ahli Gizi, dr. Jovita Amelia MSc. Sp.GK mencoba menjelaskan perbedaan dari alergi dan intoleransi seseorang pada susu sapi.

“Harus dibedakan antara alergi dan intoleransi susu sapi. Kalau alergi itu dari reaksi imun, kalau intoleransi karena kurangnya enzim untuk mencerna susu sapi dan gejalanya hanya di saluran cerna,” kata dr. Jovita saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (3/8/2023).

Dokter Jovita mengatakan reaksi alergi adalah yang paling berbahaya. Seseorang yang memang alergi susu sapi dan secara sengaja tau tidak mengonsumsi susu tersebut bisa menimbulkan reaksi fatal dan menyebabkan kematian.

Halaman:
1 2
      
