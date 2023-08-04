Kebiasaan Mengupil Bisa Tingkatkan Risiko Covid-19, Begini Penjelasannya

KEBIASAAN membersihkan lubang hidung atau ngupil seringkali dilakukan sebagian besar masyarakat. Namun, tahukah Anda kebiasaan jorok ini ternyata bisa berbahaya bagi kesehatan.

Para peneliti dari Vrije Universiteit Amsterdam, Belanda mengungkap fakta baru bahwa mengupil bisa meningkatkan risiko Covid-19.

Dengan 219 profesional kesehatan dilibatkan dalam penelitian, mereka menyimpulkan mengupil memungkinkan seseorang terkena Covid-19 selama enam bulan. Tingkat infeksi Covid-19 mencapai 17 persen untuk orang dengan kebiasaan mengupil dibandingkan dengan 5,9 persen untuk orang yang tidak.

Dihimpun dari Science Alert, Jumat (4/8/2023), para peneliti berpendapat bahwa meskipun mengupil tidak terbukti bisa menginfeksi, namun mengupil dapat memindahkan serangga yang tidak sehat ke mukosa di dalam hidung.

"Dapat dihipotesiskan bahwa mengupil dan menggigit kuku secara teratur di lingkungan dengan tingkat sirkulasi virus yang tinggi memungkinkan transfer virus ke mukosa hidung atau mulut," tulis peneliti.

Virus menyebar ke dua arah melalui cara ini. Diketahui bahwa ada viral load hidung yang tinggi untuk Covid-19 setelah infeksi terjadi dan sebelum gejala muncul.

Kebiasaan itu juga memungkinkan orang mengambil virus dari tempat lain dan memindahkannya ke hidung sehingga menginfeksi. Walaupun para peneliti tidak yakin apakah ini benar bisa terjadi, tetapi tampaknya hal tersebut mungkin saja terjadi.