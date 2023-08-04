7 Buah yang Ampuh Menurunkan Gula Darah, Sering Konsumsi Yuk

KADAR gula darah yang terlalu tinggi tidak baik bagi kesehatan. Apalagi gula darah yang tinggi bisa memicu pradiabetes. Faktor seperti berat badan, aktivitas, stres, dan genetika juga berperan dalam menjaga gula darah, namun diet sehat sangat penting untuk mengontrol gula darah.

Jika gula darah sudah terasa mulai naik, segera diturunkan agar tak melonjak drastis. Salah satunya dengan konsumsi buah-buahan yang bisa memperbaiki kadar gula darah dikutip dari Healthline.

Lalu apa saja buah yang cocok untuk menurunkan kadar gula darah?

1. Alpukat

Alpukat punya tekstur lembut dan rasanya lezat, alpukat dapat menawarkan manfaat yang signifikan untuk pengaturan gula darah. Buah ini kaya akan lemak sehat, serat, vitamin, dan mineral.

Sejumlah penelitian menemukan kalau alpukat bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan melindungi dari perkembangan sindrom metabolik, termasuk tekanan darah tinggi dan gula darah tinggi yang meningkatkan risiko penyakit kronis.

2. Tomat

Buah tomat bisa menurunkan gula darah. Selain itu tomat juga banyak mengandung vitamin C yang bersifat antioksidan dan mampu menurunkan kadar gula darah. Tomat bisa dikonsumsi langsung maupun dibikin jus tomat tanpa gula.3

3. Apel

Buah apel mengandung serat larut dan senyawa tumbuhan, termasuk quercetin, asam klorogenat, dan asam galat, yang semuanya dapat membantu mengurangi gula darah dan melindungi dari diabetes. Merujuk pada studi yang menguji 187 ribu orang, menemukan bahwa asupan buah-buahan tertentu yang lebih tinggi, terutama blueberry, anggur, dan apel, dikaitkan dengan risiko diabetes tipe 2 yang jauh lebih rendah.

4. Jambu biji

Manfaat jambu biji sebagai buah dan sayuran untuk menurunkan gula darah diperoleh dari aktivitas antioksidan di dalamnya. Tak hanya itu, jambu biji juga bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah puasa, serta meningkatkan aktivitas insulin. Inilah yang membuat jambu biji sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional diabetes melitus.