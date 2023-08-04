7 Daerah Tersepi di Muara Enim Sumsel, Pas buat Healing

ADA 7 daerah tersepi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, tentu saja cocok buat healing atau pemulihan karena jauh dari hiruk pikuk perkotaan yang padat.

Mengutip dari laman resmi Pemkab Muara Enim, luas Muara Enim mencapai 7.383,9 kilometer persegi. Ada 20 kecamatan dengan 310 desa dan 16 kelurahan.

Jumlah penduduk di setiap kecamatan pun beragam, bahkan beberapa di antaranya cukup sedikit sehingga dijuluki sebagai daerah tersepi.

Merangkum dari data BPS Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2023, berikut 7 daerah tersepi di Muara Enim :

BACA JUGA:

Kecamatan Muara Belida

Daerah pertama yang menjapat julukan tersepi di Kabupaten Muara Enim adalah Kecamatan Muara Belinda. Berdasarkan data BPS, kecamatan ini memiliki penduduk sebanyak 7,98 ribu jiwa. Dimana kepadatan penduduk per km persegi sekitar 39,01.

Kecamatan Benakat

Selanjutnya ada Kecamatan Benakat yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 9,79 ribu jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk per km perseginya hanya sekitar 21,67.

BACA JUGA:

Kecamatan Semendo Darat Tengah

Belanjut ke Kecamatan Semendo Darat Tangah yang pada data tersebut tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 11,20 jiwa. Sementara itu kepadatan penduduk per km persegi sekitar 37,07.

Kecamatan Kelekar

Kemudian di Kecamatan Kelekar tercatat memiliki sekitar 11,33 ribu jiwa penduduk. Sementara itu, kepadatan penduduknya per km persegi adalah sekitar 82,10.