Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Wisata Terbaik di Jember, dari Pantai hingga Taman Nasional

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |16:01 WIB
5 Tempat Wisata Terbaik di Jember, dari Pantai hingga Taman Nasional
Pantai Tanjung Papuma di Jember, Jawa Timur (Foto: Dokumentasi HAM)
A
A
A

KABUPATEN Jember di Jawa Timur memiliki beragam tempat wisata menarik. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, digelar Jember Fashion Carnaval (JFC) di Alun-Alun Jember, dari 4 hingga 6 Agustus 2023.

Dalam ajang tahunan fesyeh ini, ditampilkan parade busana hasil kreatifitas desainer lokal dan mampu menarik wisatawan bahkan dari luar Jember.

Nah, selain menyaksikan JFC, Anda juga bisa menikmati tempat wisata di Jember.

 BACA JUGA:

Berikut 5 tempat wisata terbaik di Jember :

1. Pantai Watu Ulo

Pantai Watu Ulo termasuk objek wisata populer di Jember. Lokasinya berada di Sumberrejo, Ambulu, sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota Jember.

Selain pantainya yang indah dengan bukit karang dan hamparan laut, Pantai Watu Ulo juga menyimpan cerita legenda menarik dan mitos-mitos.

 Ilustrasi

Pantai Watu Ulo

2. Teluk Love

Teluk Love menawarkan pemandangan yang indah selain lambang hati yang bisa jadi spot foto. Disarankan untuk mendaki Bukit Suroyo atau Sroyo yang ada di sisi timur Pantai Payangan. Dari spot inilah jadi tempat yang pas untuk mengabadikan pemandangan indah Teluk Love.

 BACA JUGA:

3. Pantai Tanjung Papuma

Tak kalah populer dari Pantai Ulo Watu, Tanjung Papuma terkenal dengan keindahan hamparan pasir putih dengan pemandangan pulau karang di tengah laut.

 Ilustrasi

Pantai Tanjung Papuma (HAM)

Posisi daratannya menjorok ke arah laut, dihiasi dengan gugusan karang dan tebing yang berpadu dengan hamparan laut serta langit cerah, menyuguhkan pesona keindahan alam Jember yang tak terlupakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement