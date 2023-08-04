5 Tempat Wisata Terbaik di Jember, dari Pantai hingga Taman Nasional

Pantai Tanjung Papuma di Jember, Jawa Timur (Foto: Dokumentasi HAM)

KABUPATEN Jember di Jawa Timur memiliki beragam tempat wisata menarik. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, digelar Jember Fashion Carnaval (JFC) di Alun-Alun Jember, dari 4 hingga 6 Agustus 2023.

Dalam ajang tahunan fesyeh ini, ditampilkan parade busana hasil kreatifitas desainer lokal dan mampu menarik wisatawan bahkan dari luar Jember.

Nah, selain menyaksikan JFC, Anda juga bisa menikmati tempat wisata di Jember.

Berikut 5 tempat wisata terbaik di Jember :

1. Pantai Watu Ulo

Pantai Watu Ulo termasuk objek wisata populer di Jember. Lokasinya berada di Sumberrejo, Ambulu, sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota Jember.

Selain pantainya yang indah dengan bukit karang dan hamparan laut, Pantai Watu Ulo juga menyimpan cerita legenda menarik dan mitos-mitos.

Pantai Watu Ulo

2. Teluk Love

Teluk Love menawarkan pemandangan yang indah selain lambang hati yang bisa jadi spot foto. Disarankan untuk mendaki Bukit Suroyo atau Sroyo yang ada di sisi timur Pantai Payangan. Dari spot inilah jadi tempat yang pas untuk mengabadikan pemandangan indah Teluk Love.

3. Pantai Tanjung Papuma

Tak kalah populer dari Pantai Ulo Watu, Tanjung Papuma terkenal dengan keindahan hamparan pasir putih dengan pemandangan pulau karang di tengah laut.

Pantai Tanjung Papuma (HAM)

Posisi daratannya menjorok ke arah laut, dihiasi dengan gugusan karang dan tebing yang berpadu dengan hamparan laut serta langit cerah, menyuguhkan pesona keindahan alam Jember yang tak terlupakan.