HOME WOMEN TRAVEL

5 Alasan Kenapa Turis Wajib Liburan ke Ubud Bali, Kota Terbaik di Dunia 2023

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |18:00 WIB
5 Alasan Kenapa Turis Wajib Liburan ke Ubud Bali, Kota Terbaik di Dunia 2023
Tegalalang di Ubud, Bali (Foto: Bali Treking Tour)
A
A
A

UBUD merupakan kawasan wisata terpopuler di Kabupaten Gianyar, Bali. Ada beragam wisata yang bisa dinikmati wisatawan di Ubud, mulai dari keindahan alam, seni, budaya, tradisi, religi, dan lainnya.

Baru-baru ini, Ubud kembali dinobatkan sebagai kota terbaik di dunia 2023 oleh majalah wisata terkemuka Travel+Leisure, mengalahkan Tokyo, Istanbul, Bangkok, hingga Mumbai.

Ubud merupakan pusat kesenian, tarian, dan kerajinan Bali. Sekaligus salah satu tujuan wisata favorit khususnya bagi turis mancanegara karena menyajikan alam yang indah dan beragam keunikan.

 BACA JUGA:

Melansir dari website Travel Snippet, berikut 5 alasan kenapa wajib menjadikan Ubud Bali sebagai destinasi liburan.

1. Surga Dunia

Banyak yang berpendapat bahwa Bali dinobatkan sebagai “Gates of Heaven”, hal ini lantaran Bali mempunyai pemandangan yang indah luar biasa, dengan masih dipenuhi daerah persawahan dan hutan tentunya membuat suasa Bali masih terasa sangat asri untuk dinikmati.

 Ilustrasi

Capella Ubud

2. Makanan

Selain kaya akan pesona alamnya, Ubud juga dikenal dengan keanekaragaman makanannya. Tentu saja hal itu juga yang menjadi salah satu alasan pengunjung wisatawan untuk selalu ingin kembali ke daerah tersebut.

 BACA JUGA:

3. Penduduk

Penduduk yang ramah salah satu daya tarik wisawatan datang ke Ubud. Turis akan mudah mendapat teman baru di Ubud karena keramahan warga lokal. Siap-siap diundang minum teh bersama ke rumah warga.

Halaman:
1 2
      
