HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal 6 Pulau Eksotis di Labuan Bajo yang Akan Dilintasi Tim Dayung Jelajah Nusantara

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |12:03 WIB
Mengenal 6 Pulau Eksotis di Labuan Bajo yang Akan Dilintasi Tim Dayung Jelajah Nusantara
Panorama alam eksotis Labuan Bajo, NTT (Foto: Klook)
A
A
A

POPULARITAS Labuan Bajo memang tidak terbantahkan. Pariwisata daerah itu terus terdongkrak terlebih dengan adanya kegiatan ekspedisi kayak yang bakal digelar oleh tim Dayung Jelajah Nusantara (DJN) pada Agustus hingga September 2023 mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, nantinya tim DJN akan mengitari laut Pulau Flores tanpa henti alias nonstop sejauh 1.050 kilometer dalam 55 hari lamanya.

Hal ini lantas turut berimbas langsung terhadap minat para wisatawan untuk bisa menjelajah Pulau Flores, salah satunya sederet pulau yang ada di Labuan Bajo.

Siapa sangka, kota kecil yang terletak di pinggir pantai paling barat Pulau Flores ini memiliki beberapa pulau eksotis. Apa saja itu? Berikut di antaranya, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber;

1. Pulau Komodo

Pulau Komodo menjadi salah satu destinasi favorit ketika berlibur ke Labuan Bajo. Salah satu daya tarik di pulau ini adalah adanya pink beach yang memberikan kesan romantis.

Di pantai pink, wisatawan dari Labuan Bajo akan disuguhkan dengan keindahan warna pink yang memukau. Tidak hanya pada satu titik saja, namun di sepanjang garis pantai pink berwarna pink sesuai dengan warna pantainya.

Infografis Pulau Komodo

Selain itu Anda juga akan dimanjakan pemandangan berbagai koral dan spesies ikan yang akan ditemukan ketika melakukan aktivitas snorkeling.

Bahkan, wisatawan juga bisa melihat komodo dragon ketika berkunjung ke pantai ini. Hal ini karena memang pulau ini adalah habitat aslinya.

2. Pulau Padar

Pulau satu ini menjadi salah satu destinasi andalan para wisatawan ketika berkunjung ke Labuan Bajo.

Meski memiliki topografi yang cukup terjal dengan gunung vulkanik dalam laut yang cukup curam, pulau satu ini tetap menjadi primadona.

Pulau Padar

Pulau Padar (Foto: Ist)

Daya tarik pulau ini juga terletak dari 4 teluk dengan warna pasir yang beragam namun tetap didominasi dengan pasir putih.

Wisatawan juga akan dimanjakan dengan keindahan laut biru laut yang berpadu dengan area perbukitan berwarna hijau.

Bagi Anda yang ingin ke pulau ini, sebaiknya siapkan fisik maupun mental dengan baik. Pasalnya, perjalanan menuju puncak pulau ini menanjak dengan tingkat kemiringan 45 derajat dan waktu tempuh yang tidak sebentar.

