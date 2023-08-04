Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Tempat Wisata Paling Banyak Diincar Masyarakat Indonesia, Ada Favoritmu?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |07:01 WIB
3 Tempat Wisata Paling Banyak Diincar Masyarakat Indonesia, Ada Favoritmu?
Dunia Fantasi, Ancol (Foto: dok. Fashya Febriana)
TRAVELING atau berwisata tidak harus pergi ke luar negeri kok. Sebab, Indonesia sangat kaya akan tempat wisata. Baik wisata alam ataupun buatan semuanya sangat indah dan membuat hati riang gembira.

Beragamnya objek wisata kerap membuat traveler jadi bingung menentukan destinasi liburan mereka. Namun, tak perlu risau. Memilih tempat wisata populer bisa jadi salah satu jawabannya.

Terkait hal ini, SVP of Brand Marketing, tiket.com, Maria Risa Puspitasari memberi bocoran tempat wisata domestik yang paling banyak diincar masyarakat Indonesia. Berikut ketiga destinasi tersebut;

1. GWK Cultural Park

GWK Cultural Park yang beralamat di Uluwatu, Bali merupakan tempat yang menyajikan berbagai kegiatan seni dan budaya lokal.

Di tempat ini pengunjung dapat patung Garuda Wisnu Kencana ini, pementasan seni tari tradisional, keindahan alam, serta berbagai hiburan lain yang disediakan. Menurut Maria Risa tempat wisata ini merupakan tempat wisata yang paling banyak digemari.

Patung GWK

(Foto: MNC Portal/M. Sukardi)

"Yang paling digemari domestik itu ada GWK Cultural Park di Bali. Itu mulai dari 80 ribuan," kata Maria Risa saat ditemui MNC Portal di kawasan Jakarta Barat, belum lama ini.

Bagi yang berminat mengunjungi tempat wisata ini, Anda bisa datang setiap hari pukul 09.00-21.00 WIB.

2. Bounce Street Asia

Tempat bermain Bounce Street Asia cocok untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Di sini, ada banyak sekali wahana trampolin berukuran luas yang bisa dinikmati pengunjung untuk berlompat-lompat menghilangkan penatnya kehidupan.

Bounce Street Asia

(Foto: Bounce Street Asia)

"Yang mau bawa wisata keluarga, anaknya bisa ke Bounce Street Asia Jakarta, itu (tarif masuk) mulai dari Rp100.000," lanjut Maria.

Adapun tempat wisata ini berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan waktu operasional setiap hari pukul 10.00-20.00 WIB.

