Kalahkan Jabar dan Jateng, Peredaran Uang Sektor Wisata di Jawa Timur Capai Rp487 Triliun

Jatim Park 2 di Kota Batu, Jawa Timur. (Foto: Trivindo.com)

GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa peredaran uang dari sektor pariwisata di provinsi yang dipimpinnya mencapai Rp487 triliun sepanjang 2022.

"Jatim menjadi provinsi tujuan utama pada 2022 dengan jumlah perjalanan tertinggi se-Indonesia sekitar 27,29 persen dari total perjalanan wisatawan Nusantara," kata Khofifah seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (6/8/2023).

Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada bulan Juli 2023 tercatat sepanjang tahun 2022 jumlah wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Jatim sebanyak 200,55 juta orang atau 75,49 persen dari total perjalanan wisatawan domestik di Indonesia.

Persentase itu lebih tinggi daripada di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng) yang juga menjadi tujuan favorit wisatawan Nusantara.

Masing-masing tercatat di Jawa Barat sebanyak 123,53 juta perjalanan atau 16,81 persen dan di Jawa Tengah 110,35 juta perjalanan atau 15,02 persen.

Khofifah mengungkapkan perjalanan wisatawan domestik pada 2022 mengalami perubahan struktur dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Pada 2019, Jabar menjadi provinsi tujuan utama perjalanan wisatawan Nusantara, diikuti Jateng dan Jatim.

"Kondisi sebaliknya terjadi pada 2022. Jatim justru menjadi destinasi utama perjalanan wisatawan Nusantara, diikuti Jabar dan Jateng," ujarnya.

Berdasarkan kabupaten/kota di Jatim, Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Sidoarjo menjadi daerah yang paling banyak dikunjungi wisatawan Nusantara.

Tercatat rata-rata pengeluaran wisatawan Nusantara pada tahun 2022 sebesar Rp2,43 juta per perjalanan. Angka itu meningkat 1,09 persen dibanding tahun 2021.