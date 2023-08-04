Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Terbakar, Tim Damkar Diterjunkan ke Lokasi

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:43 WIB
Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani Terbakar, Tim Damkar Diterjunkan ke Lokasi
Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (Foto: Kemenparekraf)
HUTAN di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat terbakar. Api menjalar ke sejumlah area dan menimbulkan kepulan asap tebal. Tim pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk mengantisipasi meluasnya jalaran api.

"Ada kebakaran lahan di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani," Kepala Balai Besar TNGR, Dedy Asriady dalam keterangannya yang diterima Okezone di Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Kebakaran terjadi di sekitar kawasan Bukit Kondo, Desa Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah atau berada dalam kawasan hutan fungsi konservasi TNGR.

Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan. TNGR masih memantau kebakaran dari kamera CCTV.

