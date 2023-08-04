Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Datangkan Sepasang Panda, Taman Safari Bogor Bayar Miliaran Rupiah ke China

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |05:00 WIB
Datangkan Sepasang Panda, Taman Safari Bogor Bayar Miliaran Rupiah ke China
Panda Cai Tao di Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat. (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)
A
A
A

TAMAN Safari Indonesia (TSI), Cisrua, Bogor, Jawa Barat memiliki sepasang panda bernama Cai Tao dan Hu Chun. Panda tersebut didatangkan langsung dari China dengan sistem sewa. Harganya miliaran rupiah.

"Jadi negara dan TSI itu nyewa, miliaran biaya sewanya. Tapi kita dapat lebih murah dari negara lain," kata Board Member Taman Safari Indonesia, Agus Susanto di Istana Panda TSI Bogor, Kamis 4 Agustus 2023.

Menurut Agus, harga sewa kedua panda itu lebih murah dibandingkan yang diperoleh Malaysia dari China. Tapi, ia tak menyebutkan harga pasti sewa dan selisih angka dibanding yang dibayar Negeri Jiran.

 BACA JUGA:

Panda jantan Cai Tao dan betina Hu Chun tiba di Indonesia sejak 28 September 2017 dengan durasi kontrak 10 tahun. Selanjutnya akan ditinjau kembali sesuai perjanjian sewa.

Panda tersebut kini dirawat dengan baik oleh pihak TSI Bogor, bahkan turut didatangkan dokter spesialis panda dari China untuk mengecek kesehatannya.

 

Agus menyebutkan China mengizinkan panda itu dibawa ke Indonesia sebagai simbol persahabatan dan diplomasi kedua negara.

"Duta besarnya (China) sudah tiga atau empat kali datang ke sini (Taman Safari Bogor). Dokternya beberapa bulan sekali datang ke sini," ujar Agus.

 BACA JUGA:

Namun, panda Hu Cung belum berhasil melahirkan anak. Pihak TSI pun berusaha agar membantu mengembangbiakannya dengan berbagai cara, terlebih ketika musim kawin tiba.

Sementara itu VP of Media and Event, Alexander Zulkarnain menjelaskan, apabila sepasang panda di TSI ini sukses melahirkan anak, maka pihaknya akan merawatnya dengan baik serta berkoordinasi langsung dengan pemerintah China dalam perawatannya.

"Kalau panda ini melahirkan anaknya tentunya kita akan merawatnya di sini, mereka itu ada perjanjiannya, dan akan di-review lagi," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement