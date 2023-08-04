Datangkan Sepasang Panda, Taman Safari Bogor Bayar Miliaran Rupiah ke China

TAMAN Safari Indonesia (TSI), Cisrua, Bogor, Jawa Barat memiliki sepasang panda bernama Cai Tao dan Hu Chun. Panda tersebut didatangkan langsung dari China dengan sistem sewa. Harganya miliaran rupiah.

"Jadi negara dan TSI itu nyewa, miliaran biaya sewanya. Tapi kita dapat lebih murah dari negara lain," kata Board Member Taman Safari Indonesia, Agus Susanto di Istana Panda TSI Bogor, Kamis 4 Agustus 2023.

Menurut Agus, harga sewa kedua panda itu lebih murah dibandingkan yang diperoleh Malaysia dari China. Tapi, ia tak menyebutkan harga pasti sewa dan selisih angka dibanding yang dibayar Negeri Jiran.

Panda jantan Cai Tao dan betina Hu Chun tiba di Indonesia sejak 28 September 2017 dengan durasi kontrak 10 tahun. Selanjutnya akan ditinjau kembali sesuai perjanjian sewa.

Panda tersebut kini dirawat dengan baik oleh pihak TSI Bogor, bahkan turut didatangkan dokter spesialis panda dari China untuk mengecek kesehatannya.

Agus menyebutkan China mengizinkan panda itu dibawa ke Indonesia sebagai simbol persahabatan dan diplomasi kedua negara.

"Duta besarnya (China) sudah tiga atau empat kali datang ke sini (Taman Safari Bogor). Dokternya beberapa bulan sekali datang ke sini," ujar Agus.

Namun, panda Hu Cung belum berhasil melahirkan anak. Pihak TSI pun berusaha agar membantu mengembangbiakannya dengan berbagai cara, terlebih ketika musim kawin tiba.

Sementara itu VP of Media and Event, Alexander Zulkarnain menjelaskan, apabila sepasang panda di TSI ini sukses melahirkan anak, maka pihaknya akan merawatnya dengan baik serta berkoordinasi langsung dengan pemerintah China dalam perawatannya.

"Kalau panda ini melahirkan anaknya tentunya kita akan merawatnya di sini, mereka itu ada perjanjiannya, dan akan di-review lagi," terangnya.