Mengenal Cai Tao dan Hu Chun, Pasangan Panda Lucu Penghuni Taman Safari Bogor

Panda Cai Tao di Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat. (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)

PANDA bernama Cai Tao yang tinggal di Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Bogor, Jawa Barat berulang tahun ke 13, pada Jumat (4/8/2023). Hewan lucu itu didatangkan langsung dari China bersama pasangannya yang betina bernama Hu Chun.

Panda Cai Tao dan Hu Chun menghuni Taman Safari Bogor sejak 28 September 2017. Keberadaannya di taman konservasi tersebut membuat wisatawan tak perlu jauh-jauh ke China untuk melihat langsung panda.

Taman Safari Bogor akan menggelar ulang tahun panda Cai Tao secara meriah layaknya ultah manusia akhir pekan ini, 5 sampai 6 Agustus 2023.

"Nanti bakal ada games yang seru, saat ulang tahun Cai Tao," kata Cacih di Istana Panda Taman Safari Indonesia, Bogor, Kamis (3/8/2023).

Panda Cai Tao dan Hu Chun lahir di China Conservation and Research Center for Giant Panda di Bifengxia, Yaan, Provinsi Sichuan, China. Berikut biodatanya.