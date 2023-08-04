Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Asyik! Warga Jakarta Kini Bisa Liburan Langsung ke Bali via Terminal Tanjung Priok

Antara , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |02:02 WIB
Asyik! Warga Jakarta Kini Bisa Liburan Langsung ke Bali via Terminal Tanjung Priok
Terminal Tanjung Priok di Jakarta Utara. (Foto: MNC Portal)
A
A
A

WARGA DKI Jakarta kini bisa bepergian ke Bali secara langsung dari Terminal Bus Tanjung Priok, menyusul revitalisasi terhadap tempat strategis di Jakarta Utara itu.

"Karena sudah terakomodir tempatnya di Terminal Bus Tanjung Priok, makanya ada bus yang melayani langsung ke Bali," kata Kepala Terminal Bus Tanjung Priok Muzofar Surya Alam seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (6/8/2023).

Tadinya bus di Terminal Bus Tanjung Priok melayani perjalanan sampai ke Madura saja.

Dengan adanya pilihan ke Pulau Dewata, katanya, selain menggunakan pesawat, menggunakan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) tentunya membuat perjalanan semakin ekonomis.

Hanya saja, jelasnya, perjalanan menggunakan bus AKAP memakan durasi yang lebih panjang dari perjalanan menggunakan jalur udara​​​​​​​. Namun tak perlu khawatir, Muzofar mengatakan adanya pembangunan gedung baru, yang sudah 80 persen terbangun di Terminal Bus

 

Tanjung Priok, membuat pelayanan ruang tunggu di sana berubah secara signifikan.

Dia menjamin calon penumpang yang berangkat dari terminal tipe A di Jakarta Utara itu memperoleh kepastian berangkat.

Artinya, setiap kendaraan bus yang hendak berangkat sudah dipastikan pada saat itu layak untuk diberangkatkan dan setiap tiket yang sudah

dijual harus pasti berangkat ke tujuan yang dikehendaki oleh calon penumpang.

Gedung baru juga memiliki musholla di lantai dua dan di bawahnya terdapat kios untuk pedagang makanan cepat saji seperti biasa.

