Mengenal 3 Suku di Jepang, Ada yang Pernah Tak Diakui Pemerintah

JEPANG punya beberapa suku. Negeri Sakura juga kaya akan tradisi dan budaya menarik. Meski mencapai kemajuan pesat, Jepang tetap mempertahankan nilai-nilai luhur termasuk kearifan budaya.

Keberagaman budaya dan tradisi Jepang berasal dari beragam suku. Suku paling terkenal di Jepang adalah Yamato.

Selain itu, ada suku lain di Jepang. Berikut ulasannya :

BACA JUGA:

Suku Yamato atau Yamato-minzoku

Sebanyak 98 persen penduduk Jepang merupakan suku Yamato atau Yamato-minzoku. Nama Yamato berasal dari Tahta Yamato yang sudah ada di Jepang sejak abad ke-4.

Konon suku ini berasal dari keturunan orang Yayoi kuno dari wilayah selatan atau timur China. Kendati demikian, ada juga yang menganggap suku Yayoi berasal dari dekat sungai Yangtze di China Selatan yang kemudian pindah ke Korea sebelum mendiami Jepang.

Ilustrasi Jepang

Sementara itu, istilah suku Yamato sudah ada sejak akhir abad ke-19. Munculnya istilah tersebut bertujuan untuk membedakan mana penduduk daratan Jepang yang asli dengan etnis atau suku lain.

BACA JUGA:

Suku Ryukyu

Suku Ryukyu banyak hidup di Kepulauan Ryukyu, Jepang. Suku Ryukyu memiliki dialek dan bahasa yang cukup berbeda dengan bahasa jepang pada umumnya. Bahkan bahasa asli suku tersebut sudah terancam punah karena modernisasi dan juga sifat suku Ryukyu yang merupakan minoritas.

Meski demikian, otoritas Jepang menganggap jika suku Ryukyu merupakan bagian dari sub kelompok Yamato dan Ainu. Walaupun secara gentis suku Ryukyu lebih dekat dengan suku Ainu dan berkerabat dekat dengan suku Jomon dan bangsa Korea.

Lebih lanjut lagi, suku Ryukyu memiliki budaya,makanan, agama, hingga kesenian yang cukup berbeda. Salah satunya, perempuan di suku ini dianggap sebagai sosok yang kuat di masyarakat.