5 Cara Atasi Depresi Paska Liburan, Berbagi Cerita hingga Olahraga

JAKARTA – Cara atasi depresi paska liburan alias post vacation depression ini wajib diketahui para traveler junkie yang juga pekerja harian. Pasalnya, tak jarang rasa malas hingga tak bersemangat melanda justru usai liburan berakhir.

Tentunya, selalu ingat jika liburan atau perjalanan yang kamu lakukan bertujuan untuk me-fresh atau memperbaiki mood selama terjebak dengan rutinitas di kota. Sehingga, ketika kembali dari liburan, kamu akan kembali bersemangat bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari.

Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Berikut ulasannya yang telah Okezone rangkum.

1. Belajar Skill Baru

Ada dua cara untuk memanfaatkan ketrampilan baru demi membunuh rasa malas dan bosan usai liburan. Sebenarnya, belajar hobi baru in bisa dilakukan saat traveling sehingga bisa dipraktikkan saat kembali di ‘real life.’

Namun, kalau memang tak sempat melakukan aktivitas baru saat liburan, tak ada salahnya belajar hal baru setibanya di kota. Tentu ini bisa menjadi ‘escape’ juga di tengah rutinitas yang bisa bikin stres.

2. Berbagi Cerita Perjalanan

Mengingat keseruan liburan dan perjalanan yang sudah dilakukan juga bisa menambah semangat, lho. Caranya adalah dengan berbagi ceritanya.

Kamu bisa membagikan pengalaman liburan dalam berbagai bentuk. Mulai dari tulisan di blog, cerita di Instagram atau video TikTok, YouTube, atau bikin podcast. Kalau belum pernah melakukannya, ini bisa jadi double kill cara untuk menaklukkan rasa bosan usai liburan.